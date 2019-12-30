美國2020年總統大選即將起跑，倘若川普順利連任，第一千金伊凡卡是否將繼續擔任白宮高階顧問？她受訪時不願正面回應，僅說端看孩子的需要來做決定。

根據英國「衛報」報導，與地產商富二代庫許納（Jared Kushner）結婚的伊凡卡接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時說，是否續留父親掌權的白宮將取決於3名年幼子女，以做出最有利他們的決定。

伊凡卡說：「我的孩子和他們的幸福一直是我優先考量的重點，我的決定會保持足夠彈性，確保仔細衡量過他們的需求，所以真的得靠他們幫我找出答案。」

這位38歲的前時尚設計師表示，她在華府是為了發揮「影響力」，並針對刑事司法及孩童照護等領域提出「政策」，而非掀起「政治」角力。

川普最具爭議的政策包括在美墨邊界拆散移民家庭，伊凡卡對這類作法默不吭聲，因而飽受抨擊。

伊凡卡受訪時被問到父親的彈劾案時表示，川普對「彈劾程序不公感到憤怒」，但他仍「充滿激情，與投票支持他的6300多萬選民一樣。」

(中央社)