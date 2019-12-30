韓國瑜競辦發言人王淺秋、鄭照新，今日於國民黨中央黨部記者會針對媒體提問表示，昨日韓國瑜在辯論會，去對特定媒體批評，是因為長期被少數媒體抹黑，因而發出的受害者不平之鳴。

王淺秋另回應，昨天韓國瑜在辯論會上說，前總統馬英九「軟」，是指馬英九心軟和宅心仁厚，不是惡意批評，昨晚韓國瑜也已在臉書說明，也以在第一時間去做溝通，請馬英九理解，不要見怪。

王淺秋指出，現在GOOGLE韓國瑜會連結到色情網站，未來若追查到背後的人士，會再考慮提出檢舉或告訴。

(中時 )