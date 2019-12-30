韓國瑜罵媒體 發言人回應：身為長期受害者的不平之鳴 13:542019/12/30 中時 吳家豪、黃福其 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今日國民黨記者會現場照 (吳家豪攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜競辦發言人王淺秋、鄭照新，今日於國民黨中央黨部記者會針對媒體提問表示，昨日韓國瑜在辯論會，去對特定媒體批評，是因為長期被少數媒體抹黑，因而發出的受害者不平之鳴。 王淺秋另回應，昨天韓國瑜在辯論會上說，前總統馬英九「軟」，是指馬英九心軟和宅心仁厚，不是惡意批評，昨晚韓國瑜也已在臉書說明，也以在第一時間去做溝通，請馬英九理解，不要見怪。 王淺秋指出，現在GOOGLE韓國瑜會連結到色情網站，未來若追查到背後的人士，會再考慮提出檢舉或告訴。 (中時 ) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #王淺秋 #鄭照新 #馬英九 也許您會感興趣 推薦閱讀 年輕人為何愛黑韓？韓國瑜曝幕後真相！ 15:422019/12/26 政治 蔡兩大致命傷 王浩宇憂：韓真可能贏 08:382019/12/27 政治 總統政見會 韓國瑜批新潮流架空蔡英文 晚上總統變邱義仁 18:222019/12/27 政治 英諷韓總機 宋批反滲透法 韓政見會嗆蔡被新系架空 01:392019/12/28 政治要聞 衝刺年輕選票 詹為元：突破同儕間黑韓壓力 02:242019/12/28 政治 網友聽到哭！韓國瑜台中造勢 韓粉點播這首歌 10:232019/12/29 政治 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 胡志強：韓國瑜當選總統 中華民國才有希望 20:242019/12/29 政治 韓若敗選 他嘆：國民黨將淪第三小黨 09:282019/12/30 政治 政治熱門新聞 台北市最新街頭民調出爐 看到蔡票數北青吃驚 - 政治 找到楊蕙如了？！「耀正毅」公布藏身地點 - 政治 韓台中大造勢 360°空拍影片曝光：終於爆發了！ - 政治 蔡論文爭議延燒 馬英九首度表態！ - 政治 封關前的預測！沈富雄估韓輸300萬票 網友樂歪 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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