國道蘇澳服務區位於國道5號終點、蘇花改的起點，也是東部唯一的國道服務區，因面臨漁業重鎮南方澳，服務區外型採大船入港的造型，整體建築物貌似滿載漁獲的船隻回港。（全家便利超商提供）

國道蘇澳服務區位於蘇花改的起點，是東部唯一的服務區，服務區內設計融合宜蘭在地特色，並引進東部獨家特產和名店。（黃有容攝）

蘇花改全線通車在即，可望帶動東部地區新一波的觀光交通熱潮，全家便利商店看好商機，於今年搶下國道首個東部服務區「蘇澳服務區」6年的經營權，在今(30)日盛大開幕，引進東部特產、夜市名店和伴手禮，預估每年將服務百萬人次、帶動整體國道商場業績成長3成，並挑戰明年1.5億營業額。

國道蘇澳服務區位於蘇花改的起點，是國道第15個、也是東部唯一、最早迎接2020年曙光的服務區。服務區外觀像是「大船入港」，服務區內設計融合宜蘭在地特色，除了東部獨家特產和名店，還設有「頭等艙等級」的駕駛人休息室，內部整體投資達6千萬。

全家董事長葉榮廷表示，國道蘇澳服務區是全家繼新營服務區、石碇服務區後，所經營的第三個國道服務區，也是今年成功取得台鐵25個站、32個據點經營權後，再次積極搶攻鐵道國道經濟。

國道蘇澳服務區正式啟用後，全家預計每年可服務百萬名旅客，也將帶動全家整體國道商場業績再成長3成；初步目標2020年達到1億元營業額，挑戰1.5億元營業額。

全家目前所經營的商場達24個，包含校園14個，國道服務區、捷運等交通類別6個，廠辦、商辦3個，以及高雄長庚等，今年整體商場年營業額可達20億、服務人次破2500萬。

近年全家積極進攻商場經營，並配合「智慧國道」，在3個服務區架設人、車流辨識以及物聯網數據分析系統，作為運營依據；葉榮廷指出，藉由商場模式，可以觀察不同客群，了解客戶不斷改變的需求，讓全家能因應調整。

(中時 )