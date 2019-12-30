大陸當紅迷你系列喜劇《陳翔六點半》班底女星腿腿(劉潔)，2017年事業當紅、結婚前夕驚爆遭兇殺，跟未婚夫馬某前往醫院探病時，與在現場的醉漢葉某起了衝突，劉潔勸架卻遭對方拿折疊刀猛捅身亡，時隔2年，司法還給劉潔公道，經歷二審判兇嫌死刑，日前當局最高法院簽發執行死刑命令，12月6日兇嫌已伏法。

女星劉潔的生命，定格在拍完婚紗、即將成為人妻的那一刻，冤死讓人更感到遺憾，據《澎拜新聞》報導，昆明中級人民法院於本月6日發布一則死刑執行公告，乃關於女星劉潔遭刺殺一案，布告內容爬梳2017年4月26當天，葉某於昆明醫科大學附屬醫院內，與來探望病人的馬某與其明星女友劉潔，因瑣事發生口角與肢體衝突，劉潔與葉某友人上前合力拉開兩人試圖勸架，不料葉某掙脫又趨前，並掏出身上的折疊刀猛刺劉潔胸口兩刀，同時劃傷馬某的背部與手部，劉潔當場大出血死亡，葉某則逃逸，隨後遭警察及醫院保全人員追擊逮捕。

公告詳載，昆明中院認定葉某犯罪事實確實、罪證確鑿，且犯案手段殘忍、情節惡劣且對社會有強大危害，故以故意殺人罪判處葉某死刑，然兇嫌不服判決上訴，最終經最高人民法院複核後裁定審判程序及定罪量刑適切，核准判處葉某死刑並終生褫奪其政治權利，2019年12月6日昆明中院簽發執行死刑命令，將兇嫌葉某驗明正身後，押赴刑場伏法，還給女星劉潔一個公道。

(中時電子報)