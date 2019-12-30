合庫拚外匯業務量e化，今年底開辦外幣數位存款業務。合作金庫拚數位e化，外匯服務也成為重要e化目標，合庫最新統計顯示，其外匯存款業務已擠入本國全體銀行前10大，整個外匯存款營運量超逾等值新台幣4000億元，對此合庫主管指出，除了擴充存款及營運量，將外匯服務e化也是推展外匯業務的重點，包括今年底即將開辦外幣數位存款業務。

相關主管說明，合庫目前已於網路銀行、行動網銀及金融EOI等系統上建置「外匯線上平台」，提供包括了台外幣轉帳、線上結匯、匯率到價通知、外幣匯出匯款、進口開狀、進出口線上查詢等功能以外，今年底前還將開辦外幣數位存款業務。

目前合庫海外營運據點共22個，遍佈世界各重要金融中心，並為響應政府新南向政策，在新南向國家如澳洲、菲律賓及柬埔寨等地區，均設有據點經營，近期更積極布局金邊堆谷地區及寮國永珍地區，整合集團資源，提供台商及在地客群完善金融服務，而若再加上休士頓分行已獲金管會申設許可，未來合庫的點將再增至23個。

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