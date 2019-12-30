一名吳姓炸彈客在12月11日前往國民黨台南後壁黨部放置爆裂物，警方查出綽號「阿文」吳姓男子藏身高雄苓雅區永樂街透天民宅，13日晚間7時起布下重兵抓人，雙方僵持將近12小時，14日清晨拂曉展開3度攻堅，駁火百發子彈，警方在優勢警力下，破門將套房內中彈吳男拖出送醫，結束馬拉松式警匪對峙，吳男犯案動機竟是不滿政治，甚至不排除「再幹一場大的」。

一名吳姓炸彈客在12月11日前往國民黨台南後壁黨部放置爆裂物，警方查出綽號「阿文」吳姓男子藏身高雄苓雅區永樂街透天民宅，13日晚間7時起布下重兵抓人，雙方僵持將近12小時，14日清晨拂曉展開3度攻堅，駁火百發子彈，警方在優勢警力下，破門將套房內中彈吳男拖出送醫，結束馬拉松式警匪對峙，吳男犯案動機竟是不滿政治，甚至不排除「再幹一場大的」。

一名吳姓炸彈客在12月11日前往國民黨台南後壁黨部放置爆裂物，警方查出綽號「阿文」吳姓男子藏身高雄苓雅區永樂街透天民宅，13日晚間7時起布下重兵抓人，雙方僵持將近12小時，14日清晨拂曉展開3度攻堅，駁火百發子彈，警方在優勢警力下，破門將套房內中彈吳男拖出送醫，結束馬拉松式警匪對峙，吳男犯案動機竟是不滿政治，甚至不排除「再幹一場大的」。

距離2020大選不到30天，而這也是台灣選舉史上首見出現爆裂物公共危險，不僅警方高度戒備，昨天國民黨總統候選人韓國瑜受訪說，這個炸彈可以遙控，叫做「撒旦之母」，過去幾次世界不同首都裡面發生恐攻，跟這個炸彈都有關係；希望警方能夠找出炸彈的來源，以及為什麼這種國際級恐怖的炸彈會進到台灣。

台南警方跨區高雄聯手，高巿警局長李永癸、南巿警局長周幼偉、刑事局長黃明昭3巨頭親自坐鎮，從13日晚間7時在永樂街圍捕吳男，從情報得知，他所住4樓屋內疑有爆裂物，一一撤離民眾後，拉起封鎖線，除開來防爆車，消防人員也拉起水線戒備，氣氛為之緊張。

嫌犯因情緒不穩，先是要求要找媒體，後來又說要找郭台銘幕僚蔡沁瑜，再來是要見高雄巿副巿長，警方請來他的弟弟與母親溫情軟化，但吳男不為所動，除了丟下疑似爆裂物，還鳴槍示警。

多次談判無效，警方在14日凌晨4時30分、凌晨5時05分展開二波攻堅，槍聲四起，催淚彈與實彈再度齊射，吳男依舊頑強抵抗，直到清晨6時40分進行三波攻堅，吳男一手拿槍、一手拿遙控器，恐嚇警方揚言引爆炸彈，警方則強勢出擊，瞄準他的身體四肢開槍，吳男右腋下及右臀部中彈被送上救護車，生命跡象穩定，結束這場長遠12小時的馬拉松式圍捕。

(中時電子報)