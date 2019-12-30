世界先進(5347)看好明年半導體產業景氣，土洋法人上周五重啟買盤，聯手買超1707張。世界先進明年業績可望比今年成長並創下新高紀錄，今日股價穩定上揚，回到80元高檔，表現相對台股穩健。

世界先進董事長方略日前表示，在全球經濟復甦、美中貿易摩擦趨緩、5G趨勢確立等正面因素下，客戶需求已見回溫，並「相當樂觀」看待明年半導體產業景氣。

世界先進本季旺季不太旺，營收估比上季約持平至小減；隨著公司產能開始吃緊，且比預期中來得還要快，本季業績預計可落在中高標區間。公司先前預估，第四季營收將介於68~72億元，季減4.6%~季增1%；營業毛利率35~37%；營益率23~25%。

世界先進今年收購格羅方德(GlobalFoundries)新加坡廠，市場推估新廠月產能約3.5萬片，將提升15~20%產能，法人預估將帶動公司明年營收創新高，2020年全年營收有機會年增逾兩成，惟因大舉投資新廠，折舊費用將較今年增加，使得明年獲利增幅不若營收增幅高，但預計明年公司獲利同創新高，EPS初估有機會挑戰4元。

(時報資訊)