台股雙王即權王台積電與股王大立光下殺尾盤，而兆豐金、台塑、台塑化與台化等權值股軟腳，使被動元件之MLCC、水泥、汽車及電機等類股力撐短多雖無力回天，集中交易市場加權股價指數終場報跌38.22點，為12053.37點，跌幅0.32%，成交1244.3億元。

美股道瓊工業指數在上周五雖持續改寫歷史新高，但高檔攻堅腳步似愈顯力不從心，使台股逼臨歷史新高12682之前的心理壓力，也相對沈重，上檔源自法人、主力群與市場實戶等，伺機打帶跑的調節賣壓，不宜漠視。

整體來看，台股目前位處面臨攻堅歷史新高壓力的技術性拉回，仍屬強勢整理，而短中期均線仍處多頭排列，技術指標也順勢化解過熱疑慮，短期只要公營法人持續逢低護盤，與外資在結束長假歸隊後的立場不偏空，則大盤蓄勢攻高12682仍審慎樂觀。

今被動元件國巨、華新科等開高登高，表現搶眼。另光學元件的玉晶光也大漲；傳產方面，則以水泥、電機、生技與汽車等族群，力挺多方。極短線賣壓相對沈重類股，包括波段漲幅已大的半導體，另金融、玻璃、電器、百貨與油電等，也表現不振。

(工商 )