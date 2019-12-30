國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室30日上午召開記者會，指Wecare高雄發起人尹立策動罷韓遊行，是為了「保衛標案」，意指前朝市府放水，讓尹立過去擔任中華民國設計師協會理事長期間，19次百發百中奪得高市文化局標案。尹立回批，他不當理事長很多年，請韓國瑜不要懷疑6成4的罷免民意，和他戰到最後一刻的決心。

韓競辦表示，尹立擔任中華民國設計師協會理事長、榮譽理事長及高雄市文化局長任內，該協會共標到高雄市文化局19個標案，其中17案屬「限制性招標」，命中率百分百。

尹立透過影片回應，強調韓陣營再繼續抹黑，沒人會相信，他會堅定直到罷免韓國瑜下台的那一天。

尹立表示，從氣爆公共藝術到大港開唱，國民黨議員陳麗娜和邱于軒一路栽贓、抹黑到現在，已經提告，「請妳們到法院去跟法官講清楚！」。此外，設計師協會是一個全國性專業社團，不是他的公司，他不當理事長已經很多年了。

尹立強調，他提出兩個「不要懷疑」，第一就是高雄有6成4民眾要罷免韓國瑜，第二是他會為了罷免案戰到最後一刻。尹立還酸韓陣營是抹黑、戴帽子、追蹤器團隊，只是想汙名化罷韓遊行。

韓競辦30上午在台北召開記者會，強調台北有「卡神」楊蕙如，獲得政府標案收入近億元，高雄則有尹立19次出手、標文化局標案百發百中。高市議員陳麗娜表示，尹立當時身為中華民國設計師協會理事長，受時任文化局長史哲拉拔提攜，甚至以「限制性招標」圖利尹立，全案已送監察院調查。

韓競辦更酸，Wecare高雄應該改成「We care money」，罷韓遊行大喊的「光復高雄，保衛台灣」根本就是「光復高雄，保衛標案、尹立CARE」。

(中時 )