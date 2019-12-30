王閔生則表示，北市其他行政區電纜地下化都有9成以上的執行率，文山區卻只有5成，卻還敢自己印製布條拿來做政績。（游念育攝）

李慶元指出，該區的里長和選民，有事情都不願找賴士葆，因過去打槍的經驗，認為賴選民服務很差。（游念育攝）

簡舒培說，北市其他行政區電纜地下化都有9成以上的執行率，文山區卻只有5成。（游念育攝）

阮昭雄指出，文山區電線地下化執行率是北市最差，卻可看到感謝賴士葆的布條高掛在凌亂的電線旁，相當諷刺。（阮昭雄競總提供／游念育台北傳真）

選戰進入倒數階段，立委候選人勤拉選票，台北市第八選區（文山、南中正）立委候選人阮昭雄今召開「文山電線地下化北市最差，賴士葆賴不掉」記者會，與文山區議員一同抨擊現任國民黨立委賴士葆對「電線下地」監督不力，未積極與台電協調處理，阮昭雄指出，文山區「天空電線清整」為全北市最差僅50.91％，但卻可以看到選區布條高掛「感謝賴士葆委員協助本區電線地下化」。

阮昭雄說，文山區在電線地下化執行率非常低，因賴士葆未積極與台電協調，所以在質詢時，自己嚴格要求北市府應協助逐條清查，此後，很多窒礙難行的管線現在都可施作，預估明年底前將提高3成至82.73％，阮也強調，進入立法院後會積極協助文山南中正電纜線地下化。

阮昭雄指出，文山區電線地下化執行率是北市最差，卻可看到感謝賴士葆的布條高掛，好像地方建設非常好，其實許多里長很不願意掛上布條，從照片可以看到布條就掛在凌亂的電線旁邊，相當諷刺。

李慶元說，上屆會參選文山區立委就是因為賴士葆負評太多，李還指出，該區的里長和選民，有事情都不願找賴士葆，因過去打槍的經驗，認為賴選民服務很差。

王閔生則表示，北市其他行政區電纜地下化都有9成以上的執行率，文山區卻只有5成，卻還敢自己印製布條拿來做政績，最近選舉快到，才急急忙忙要求台電執行電纜地下化，應付處理，捷運南環線也是同樣道理。

阮昭雄說，賴士葆過去大力反對前瞻計畫，讓南環線延宕了20年，直到行政院長蘇貞昌近期核定，賴士葆卻說是自己任內的政績，根本是在騙選票，阮更痛批，賴士葆是讓文山區大眾交通落後的始作俑者。

記者致電賴士葆並未接聽，賴士葆競選總部辦公室則指出，因委員忙於選務，無法回應。

(中時 )