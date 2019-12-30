據陸媒《證券日報》報導，大陸發改委集中批復了資金基建項目，涉及資金超2700億元（人民幣，下同），大部分集中在軌道交通、高鐵、機場等領域；總體來看，今年以來，發改委累計批復基建建項目近60個，涉及金額已超1.5兆元。

為提升北京市城市軌道交通網絡服務水平、支持北京城市副中心建設、北京大興國際機場發展以及2022年北京冬奧會，大陸當局同意了《北京市城市軌道交通第二期建設規劃（2015年-2021年）》，主要調整內容涉及新機場線、平谷線、麗澤金融商務區等地，項目資金達1500億；另外，發改委同時發布了《關於新建包頭至銀川高鐵包頭至惠農段（含銀川至巴彥浩特支線）可行性研究報告的批复》、《關於新建沉陽至白河高速鐵路可行性研究報告》的批复》、《關於新建江西瑞金民用機場項目可行性研究報告的批复》三案，涉及資金分別為546.3億，722.91億，16.6億。

年底發改委批復集中在軌道交通領域的原因，財政部智庫專家表示，明年是「十三五」的收官之年，所以今明兩年是《「十三五」現代綜合交通運輸體係發展規劃》，《鐵路「十三五」發展規劃》，以及《中長期鐵路網規劃》所定硬性目標的完成階段。發改委表示，未來鐵路建設要滿足大量人口及旅遊交通等需求。

(旺報 )