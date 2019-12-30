迎接2020鼠年到，Sony Mobile趁著新年換機潮祭出Sony Mobile專「鼠」百萬大獎的好禮抽獎活動，自2020年1月1日起至2月10日止， 於全台線上、線下通路選購Sony Mobile單機或搭配電信綁機優惠資費方案，購買人氣旗艦機Xperia 1或Xperia 5並上活動網登錄成功，即可參加Sony百萬大獎週週抽活動。

總價值超過百萬元、逾100個Sony專「鼠」3C好禮獎項包括市價64,980元Sony α數位單眼相機（α7Ⅲ）、市價51,900元的Sony BRAVIA電視（55X8500G）、市價33,890元的Sony 家庭劇院組（HT-Z9F+SA-Z9R），及市價14,480元的Sony PS4與市價7,490元的Sony無線藍牙耳機（WF-1000XM3）。

在台發售的 Xperia 5共有「璃光藍」、「璃光黑」、「璃光灰」及「璃光紅」四色，內建6G RAM/128GROM，參考建議售價25,990元。

Xperia 1則有「夜空黑」、「晨霧灰」、「冰雪白」及「暮霞紫」四色，內建6G RAM/128G ROM，盒內附透明保護套，參考建議售價為29,490元

活動期間於全台Sony Mobile行動通訊專賣店購機，並可享有刷卡分期零利率、Xperia 1保固延長為1+1年、手機健檢等VIP尊榮服務，還有Xperia 1最高可折扣17,200元、Xperia 5最高可折扣12,400元的舊換新優惠。

(工商 )