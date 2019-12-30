大政治大爆卦-無色覺醒》庶民泥地中挺韓 一張張泥巴腳底照曝光 14:112019/12/30 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》庶民泥地中挺韓 一張張泥巴腳底照曝光 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統候選人韓國瑜昨在大台中造勢晚會，即使大風大雨，土地充滿泥濘，但韓粉仍不畏風雨，在雨中泥地表達挺韓到底的決心。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #台中造勢 #韓粉 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 劉兆玄表態挺韓 稱許「見林的政治領袖」 21:242019/12/27 政治 民眾自費 嘉縣掛超大挺韓看板 04:102019/12/28 地方新聞 美魔女吐心聲 基層挺韓力量令人訝異 09:212019/12/28 政治 50萬人明挺韓看這邊 交管計畫出爐 11:222019/12/28 政治 轉角遇到挺韓遊行 韓粉喊幸運 00:042019/12/29 政治 50萬鐵粉挺韓 百輛鐵騎隊下午先繞行台中 12:482019/12/29 政治 挺韓大會 楊文科怒斥：反滲透法讓台商人人自危 18:562019/12/29 政治 挺韓YouTuber空拍台中大造勢 網驚喊：起雞皮疙瘩 21:112019/12/29 政治 7縣市首長戴口罩 挺韓反空汙 04:102019/12/30 政治要聞 泥地中挺韓為了什麼？韓粉吐真實心聲網讚爆 09:452019/12/30 政治 政治熱門新聞 台北市最新街頭民調出爐 看到蔡票數北青吃驚 - 政治 找到楊蕙如了？！「耀正毅」公布藏身地點 - 政治 韓台中大造勢 360°空拍影片曝光：終於爆發了！ - 政治 蔡論文爭議延燒 馬英九首度表態！ - 政治 封關前的預測！沈富雄估韓輸300萬票 網友樂歪 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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