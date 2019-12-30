距離大選投票日進入倒數12天，民調趨近封關，各媒體和民調單位也在這兩天陸續公布民調。據媒體今公布民調結果顯示，「蔡賴配」獲得48.2%支持度，「國政配」獲得27.9%支持度，「宋余配」支持度僅6.6%支持度。但值得注意的是，此次封關民調，經評估校準後，實際差距僅11-16個百分點。

據《ETtoday新聞雲》今( 30日)報導，「蔡賴配」獲得48.2%支持度，「國政配」獲得27.9%支持度，「宋余配」支持度僅6.6%支持度，藍綠韓蔡差距20.3個百分點。與前次《ETtoday新聞雲》8日所做民調結果相較，蔡支持度從46.6％增至48.2％，增加1.6個百分點，韓支持度也從24.5％增至27.9%，增加3.4個百分點。韓、蔡支持度差距從22.1減少為20.3個百分點。

值得注意的是，此份民調也將韓國瑜「蓋票效應」納入評估，經修正校准後，兩人的差距推估為11％－16％。

此次民調係由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、統計分析調查期間為2019年12月24日至27日，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，回收有效樣本數2714份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.88％。

(中時電子報)