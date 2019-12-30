中華企業射箭聯賽元年頒獎典禮30日隆重登場，歷經史詩逆轉勝登上至尊盟主寶座，陣中扛霸子魏均珩並榮膺箭林之王的寒舍集團是最大贏家。另為了讓企聯二年更有看頭，大會宣佈將彷日職高潮系列賽賽制增設挑戰賽。

頒獎典禮30日中午於台北凱撒大飯店舉行，體育署長高俊雄親蒞現場，肯定企業射箭聯賽對國內射箭運動實力和發展的貢獻。「中華女子射箭隊繼2004年後再度奪得運動精英獎，加上世錦賽拿到三金都是最好的證明。」

企業射箭聯賽選手們個個盛裝出席，其中箭林之后彭家楙一席黑色洋裝呈現高雅氣質驚艷全場，彭家楙坦言：「平常是很少穿裙子，難得有這麼隆重的場合。」著西裝出席的箭林之王魏均珩也是帥到不行。

中華企業射箭聯盟會長邱炳坤表示，企業射箭聯賽對箭壇帶來改變，青年隊選手實力增強，亞錦賽有多位青年國手入選並在國際賽射出佳績，國家隊選手實力更趨穩定，有了多元輸送管道，各級學校射箭運動也活絡起來。

今年3月31日開打的企業射箭聯賽元年，是由中華民國射箭協會攜手愛山林建設、凱撒飯店、寒舍集團、台中銀行、恒耀工業五大企業主共同成立的中華企業射箭聯盟主辦，分為國內箭手搭建舞台，為奧運奪牌大計厚植實力。

中華箭兒們超給力，在第一場奧運資格賽荷蘭世錦賽便取得2020東京奧運男、女射箭滿額參賽門票，是重點奪牌項目之一。

歷經例行賽、季後賽、箭尊爭霸戰（分項賽）和至尊盟主賽（冠軍賽）後，於12月1日圓滿落幕，郭振維、袁叔琪教練領軍的寒舍集團以3比2演出史詩級逆轉勝，登上至尊盟主寶座。

箭尊爭霸戰方面，寒舍集團「阿魏」榮登箭林之王，吊車尾晉季後賽還扳倒例行賽冠軍凱撒，奇蹟式勇闖至尊盟主賽的台南隊，由彭家楙勇奪箭林之后，並和隊友洪晟皓搭檔榮膺黃金混雙，凱撒飯店則包辦男、女天團兩大獎。

箭林之王魏均珩說：企聯第一場比賽就被感動到，大會提供大聯盟級的舞台，包括世大運規格的場地佈置、大銀幕、網路直播到專業的紀錄組，讓我們覺得很受尊重，要加倍努力，至於獎座則是肯定，份量是真實重量的五至十倍。

拿下箭林之后和黃金混雙兩項大獎的彭家楙說：「感謝各隊企業主共同建立企業聯盟，讓選手們有更多舞台，企聯的全對抗賽模式就是國際賽中的獎牌戰規格，讓我們提早適應及習慣，對於進軍國際賽也有很大的幫助。」

經過兩場奧運選拔賽，目前在女子反曲弓暫居第一的林佳恩以會長邱炳坤所說的「不要怕射太好！」自勉。「企聯剛開打時我並沒有很快進入狀況，還好教練點醒我要大氣，眼光放遠一點，所有比賽都是為了明年東京奧運作準備。」

賽事落幕後企業射箭聯盟人員仍不得閒，馬上著手籌辦企業射箭二年，新人選秀會將於2020年1月20日舉行，各隊將依年度排名採S型選秀，名單大洗牌外，也會有更多潛力股加入提升競爭力。

再者，為提升賽事精彩度，企業射箭二年將加入季後挑戰賽，仿日職高潮系列賽賽制，由例行賽第六名挑戰第五名，勝隊挑戰第四名，依此類推依序向上挑戰至第二名，再和例行賽冠軍進行五戰三勝制至尊盟主賽。

(中時 )