5G即將在明年於全球大規模商轉，Wi-Fi6產品將提高帶動ASP與毛利率增加，2020~2022年隨著固網換機潮，台系網通廠營收將有強勁成長動能，啟碁(6285)、中磊(5388)、嘉澤(3533)等可望受惠。

Wi-Fi聯盟在2018年第四季將Wi-Fi6(802.11ax)規格制定完成，相關產品將從今年第二季開始出貨，Gartner預估Wi-Fi 6企業與中小型商務用戶產值從2019年2.5億美元到2023年52.2億美元，年複合成長率達114%，預計台灣網通廠2020起將受惠Wi-Fi 6產品出貨比例提高帶動ASP與毛利率。

Cisco預估全球網路月流量將由2017年128EB成長到2022為393EB，年複合成長率達25%，而Garnter預估三大主要寬頻接取技術Fiber、DSL與Cable的市場規模將從2019~2023持續成長，用戶對於網路流量與網路速度的需求將趨使ISP業者對固定網路進行升級，並帶動台灣網通廠產品營收持續成長。

回顧2017年第二季起受被動元件漲價影響，網通廠普遍毛利率受到壓縮及造成庫存提高，在2018年第三季價格逐漸回穩後並於今年上半年消化完高價零組件庫存，而因應貿易戰關稅影響，台灣網通廠皆於2018年第三季開始進行第三地工廠建置與移轉，新廠陸續在2019啟用後仍面臨學習曲線影響毛利率，優化後良率已在今年下半年開始進入量產階段，並看好網通廠的營業利益率回穩。

分析師預估，2019年伺服器需求年減3%後將向上，2020年、2021年出貨量分別年增約5%、8-10%，再加上數據流量上升使得全球內容服務供應商擴充資料中心的資本支出不斷成長，研究部預期未來數年伺服器供應鏈將受惠於需求上揚趨勢，看好台灣網通廠逐漸擺脫被動元件漲價及遷廠帶來的營運低潮，盈利能力將於2020年上半年，並受惠於2020~2022年的固網換機潮，營收將有強勁成長動能，首選為啟碁(6285)及中磊(5388)，並看好嘉澤(3533)，主因CPU插槽升級將推升其2020~2021年產品均價與毛利率。

(時報資訊)