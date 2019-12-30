台股開高震盪，最高上漲23.3點至12114.89點，午盤後指數急殺，終場台股收跌38.22點、報在12053.37點、成交量為1244.29億元；現階段外資加碼指數衝高，部分內資股順勢調節，指數陷入整理時，內資股逆勢向上，操作上應避開指數波動迷思。

權值股方面，今普遍意興闌珊，台積電(2330)整場於平盤附近震盪，午盤後翻黑走跌，跌幅近1%，股王大立光(2330)也下跌0.6%，鴻海(2317)也小跌0.4%，蘋果三大指標股走跌，其餘權值股方面，也無突出表現，聯發科(2454)整場震盪於平盤附近，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)連袂走跌，跌幅約1%。

今日族群表現呈現題材各自點火，被動元件獲資金潮湧進，國巨(2327)因MLCC庫存見底拉緊報，股價一度大漲5.5%，禾伸堂(3026)股價大漲3%，信昌電(6173)、華新科(2492)也大漲約3%；陶瓷基板廠同欣電(6271)宣布擬併購車用CMOS影像感測器(CIS)封測廠勝麗(6238)，勝麗鎖住漲停，同欣電亦一度攻上漲停；聯亞獲投信強力助攻，大漲4%，再登300元大關，此外，可成因美系外資指出其恐將損失更多蘋果訂單，重申可成「減碼」評等，目標價由210元下修到195元，股價重挫5%。

分析師表示，在選舉政策作多下，台股短線應該沒有重挫危機，即使漲多回檔，修正幅度也將會有限，目前電子股群魔亂舞，電子類股及個股股價輪動仍將持續，也排擠到其他類股的表現。

雖然近期電子各類股輪動表現，短線沒有輪到的電子股或傳產股表現弱勢，但因個股股價大漲過了，就換其他跌深的電子股及跌深的傳產股作表現；因此，在個股股價上漲之際，可以快速介入搶短，切忌在個股股價大漲之後再去追高且同時賣出弱勢股作換股的動作。

目前時序正值年底作帳拉抬績效之際，許多個股股價可能被過度拉抬，通常隔年初股價可能弱勢一段時間，年底被殺低的績優股則是在隔年初有反彈及上漲的機會，這樣情況也可以套用在明年1月11日的選前情況，也就是選前大幅拉抬的個股股價，可能在選後會回落，選前被殺低的績優股股價，可能選後會有機會上漲。

(時報資訊)