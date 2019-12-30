國民黨今天下午召開全民間票防奧步記者會。 (吳家豪攝)

國民黨副秘書長杜建德今日下午召開全民間票防奧步記者會，呼籲熱愛中華民國的民眾，在投票結束後，繼續監票，並在開票監票時全程錄影，嚇阻作票。

杜建德又重申了一次近日國民黨多次表達的立場。國民黨反對民進黨推出反滲透法，並譴責民進黨打算強行通過的行為，若蔡英文總統要強推反滲透法，未來將成為亞洲民主的罪人。

(中時 )