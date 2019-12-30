受到open cell面板的價格在第4季來到史上新低，採用Mini LED背光的顯示器成本也明顯下降，使得友達(2409)、群創(3481)、京東方以及華星光電等面板廠積極開發的主動式驅動產品，有望推升Mini LED背光在高階電視的市占率。

TrendForce旗下WitsView的「新型顯示技術成本分析報告」指出，65吋4K電視若採用Mini LED背光，整個顯示器模組的生產成本預估較2018年下降約5～10％，對於Mini LED推廣將有所助益。

TrendForce研究副理李志豪表示，Mini LED從2017年下半年歷經兩年商業化發展，相比過去的顯示技術演進過程來說算是非常有效率。由於Mini LED依然是在LCD的架構之下，等於將可進行直下式區域調光的背光規格推升到極致。

65吋UHD 4K電視在不同技術的成本表現上，高階的側入式背光顯示器模組生產成本約在350美元；而採用被動式驅動的Mini LED背光的顯示器模組則約在650～690美元之間；至於海信今年所發表的疊屏電視(Dual Cell)估其顯示器模組的成本約在630美元左右。雖然Mini LED電視的生產成本還是略高，但已開始具備市場競爭力。

今年量產的Mini LED背光電視產品多半採用被動式驅動(PM)，除了需要用比較大的驅動板，生產成本也會提高。反之，採用主動式驅動(AM)Mini LED背光的顯示器，在分區數越多的情況下越能顯現其優勢，包括成本具競爭力外，一樣能達到OLED水準，也讓各大面板廠入主動式驅動電視產品。

(時報資訊)