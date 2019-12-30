中鋼(2002)於108年12月30日上午召開董事會，通過兩位高階主管人事案，工程部門副總經理將由陳宗德接任，技術部門副總經理將由黃議興升任。

中鋼工程部門副總經理郭新進，即將於109年1月31日屆齡退休，遺缺由前工程部門副總經理、現任中宇環保工程股份有限公司董事長陳宗德歸建後擔任。

中鋼技術部門副總經理蔡松釗則將於109年3月1日屆齡退休，遺缺將由技術部門助理副總經理黃議興升任。

(時報資訊)

#中鋼 #總經理