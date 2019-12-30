國民黨南市第二選區立委候選人李武龍30日宣布成立抓鬼大隊，請來律師、退警站台背書，上演行動劇。(莊曜聰攝)

民進黨台南市第二選區立委候選人郭國文30日舉行記者會，控訴遭對手李武龍競選總部抹黑他貪汙，將委由律師提告希望以訟止謗；李武龍競選總部對此則回應，郭國文也曾經在造勢場合指對手陣營中有黑勢力，這樣輕易興訟、相互攻訐，非全民之福，呼籲應該維持高格調的選戰。

郭國文指出，李武龍競選總部總執行長周五六29日在佳里造勢大會時，指名道姓公開批評他弄出一例一休，讓百業慘澹，當選立委後讓選民在選區找不到人，甚至還指控他在擔任民進黨台南縣黨部主委時，貪汙水災的善款。

郭國文說，選戰最後關鍵時刻，抹黑的言論紛紛出籠，不實造謠一再出現讓選風敗壞，若不提出訴訟，怎麼可能止謗，對手若是針對公共政策的評論會欣然接受，但沒有證據就說他汙錢令人難以接受，如此隨意栽贓、煽動性的公開言論，應用法院的強制手段予以遏止，不應寬容。

李武龍競選團隊回應，郭國文也曾在造勢場合指名周五、李和順是地方的惡勢力，如此相互攻訐，並非全民之福；倘若輕易興訟，激化對立，恐怕徒增民怨，浪費社會資源，呼籲郭國文要三思，維持高格調的選戰。

李武龍30日則與律師、退警協會舉行記者會，並請來賄選受害者現身說法，宣布成立抓鬼大隊，呼籲選民勇於檢舉，檢調則要不分黨派查賄，工作人員還扮裝成「選舉五鬼」，分別代表常見的選舉奧步，再上演行動劇，打擊「不實光碟」、「賄選栽贓」、「寄黑函」、「散播謠言」、「攻擊看板」等選舉奧步，象徵還民眾一個乾淨的選舉。

(中時 )