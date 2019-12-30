花蓮慈濟醫院中醫兒科主任楊成湛表示，小兒麻痺有許多症狀與中醫病理相似，依照經絡循行理論輔以針灸、按摩等治療，都能對症狀有相當改善。（花蓮慈濟提供／王昱凱花蓮傳真）

抱著姑且一試心態，欣欣爸爸讓出生時因難產缺氧導致腦性麻痺的欣欣接受中西醫合療模式。經花蓮慈濟醫院中醫兒科主任楊成湛針灸、按摩等治療，明顯改善肌力與肢體協調異常。楊成湛表示，腦性麻痺症狀類似於中醫「五遲、五軟、五硬」，呼籲家長莫輕易放棄治療。

爸爸表示，一歲的欣欣無法完成同齡幼兒可翻身、抬脖子行動，隨著她越長越大，狀況卻愈發糟糕。抱著死馬當活馬醫心情，接受中西醫合療，沒想道頗具效果，除改善肌力與肢體狀況，體重也增加1.6公斤。

楊成湛提到，腦性麻痺是大腦發育前受傷或病變所造成的運動機能障礙，與中醫病理中五遲等症狀雷同，兒童大腦具相當可塑性，依經絡循行理論以針灸、按摩治療，可改善狀況。照顧欣欣的胡阿姨也說，欣欣接受聲音、影像等刺激反應明顯增多，整體治療進步許多。

楊成湛還說，除西醫常規復健外，結合針灸與藥浴成為「3合1」共照治療，也相當適合自閉與發展遲緩兒童。

健保局也推出「小兒腦性麻痺中醫優質門診照護計畫 」，讓療程列入健保給付範圍中。兒童只需由西醫門診確診為小兒腦性麻痺病患或外院轉診確診，年齡介於2歲至12歲間，可透過小兒科或復健科轉介約診加入計畫。

(中時 )