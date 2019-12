網路娛樂服務Netflix平台資源眾多, 今(30)日特公布 2019 台灣會員「最愛看」影集及電影排行榜,曝光台灣觀眾擁有多元的追劇口味,不同故事題材及語言皆入選排行榜片單 ,其中,在台灣最受歡迎的前三部影集分別是:《獵魔士》、《AV帝王》、《罪夢者》;以科幻驚悚內容為主題的《愛x死x機器人》、《怪奇物語》、《黑鏡》、《雨傘學院》也榜上有名;韓劇則由《李屍朝鮮》以及與韓國同步熱播的《愛的迫降》表現優異。

Netflix指出,台灣觀眾追劇口味多元、不設限,受熱門的內容不僅跨越不同語言,像是英文、中文、韓文、日文等,更涵蓋犯罪、科幻、浪漫、美食、喜劇,可見台灣會員對於不同類型的影視內容有極高接受度。

台灣觀眾對電影的愛好亦不輸影集,且觀賞之餘更不忘帶點刺激感,他們不僅喜歡好萊塢爽片(《三重邊界》、《新殺戮戰警》、《猛毒》)同時奧斯卡入圍的熱門作品(《婚姻故事》、《愛爾蘭人》)亦深受台灣觀眾青睞。

而2019 年對 Netflix 華語內容也是個重要時刻,不僅首部 Netflix 華語原創影集《罪夢者》進入台灣會員最愛看內容排行榜前10位,Netflix 也持續努力投資於華語影視內容;除即將於2020 年1 月23號首映的第3部華語原創影集《彼岸之嫁》,近期更有諸多華語內容將於Netflix 平台與全球觀眾見面,包括金馬影后謝盈萱領銜主演《俗女養成記》、中國賣座電影《少年的你》,以及剛宣布卡司陣容的華語原創影集《誰是被害者》等,2020年也將有更多華語內容上架,敬請期待。

Netflix公布 2019 台灣會員「最愛看」影集及電影排行榜,此為2019 台灣會員最愛看 - 綜合排行榜。(Netflix提供/黃慧雯台北傳真)

2019 台灣會員最愛看內容 - 綜合排行榜

1. 《獵魔士》The Witcher: Season 1

2. 《AV帝王》The Naked Director: Season 1

3. 《罪夢者》Nowhere Man

4. 《鬼影特攻:以暴制暴》6 Underground

5. 《愛x死x機器人》Love, Death & Robots: Volume 1

6. 《奪命鴛鴦》Murder Mystery

7. 《李屍朝鮮》Kingdom: Season 1

8. 《好不浪漫》Isn't It Romantic

9. 《世界小吃》Street Food: Volume 1: Asia

10. 《婚姻故事》Marriage Story

Netflix公布 2019 台灣會員「最愛看」影集及電影排行榜,此為2019 台灣會員最愛看 - 影集排行榜。(Netflix提供/黃慧雯台北傳真)

2019 台灣會員最愛看內容 -影集排行榜

1. 《獵魔士》The Witcher: Season 1

2. 《AV帝王》The Naked Director: Season 1

3. 《罪夢者》Nowhere Man

4. 《愛x死x機器人》Love, Death & Robots: Volume 1

5. 《李屍朝鮮》Kingdom: Season 1

6. 《怪奇物語》Stranger Things 3

7. 《愛的迫降》Crash Landing on You: Season 1

8. 《黑鏡》Black Mirror: Season 5

9. 《雨傘學院》The Umbrella Academy: Season 1

10. 《南方四賤客》South Park: Season 15

Netflix公布 2019 台灣會員「最愛看」影集及電影排行榜,此為2019 台灣會員最愛看 - 電影排行榜。(Netflix提供/黃慧雯台北傳真)

2019 台灣會員最愛看內容- 電影排行榜

1. 《鬼影特攻:以暴制暴》6 Underground

2. 《奪命鴛鴦》Murder Mystery

3. 《好不浪漫》Isn't It Romantic

4. 《婚姻故事》Marriage Story

5. 《三重邊界》Triple Frontier

6. 《愛爾蘭人》The Irishman

7. 《新殺戮戰警》Shaft

8. 《猛毒》Venom

9. 《可能還愛你》Always Be My Maybe

10. 《氣象戰》Geostorm

(中時電子報)