網路娛樂服務Netflix平台資源眾多， 今（30）日特公布 2019 台灣會員「最愛看」影集及電影排行榜，曝光台灣觀眾擁有多元的追劇口味，不同故事題材及語言皆入選排行榜片單 ，其中，在台灣最受歡迎的前三部影集分別是：《獵魔士》、《AV帝王》、《罪夢者》；以科幻驚悚內容為主題的《愛x死x機器人》、《怪奇物語》、《黑鏡》、《雨傘學院》也榜上有名；韓劇則由《李屍朝鮮》以及與韓國同步熱播的《愛的迫降》表現優異。

Netflix指出，台灣觀眾追劇口味多元、不設限，受熱門的內容不僅跨越不同語言，像是英文、中文、韓文、日文等，更涵蓋犯罪、科幻、浪漫、美食、喜劇，可見台灣會員對於不同類型的影視內容有極高接受度。

台灣觀眾對電影的愛好亦不輸影集，且觀賞之餘更不忘帶點刺激感，他們不僅喜歡好萊塢爽片（《三重邊界》、《新殺戮戰警》、《猛毒》）同時奧斯卡入圍的熱門作品（《婚姻故事》、《愛爾蘭人》）亦深受台灣觀眾青睞。

而2019 年對 Netflix 華語內容也是個重要時刻，不僅首部 Netflix 華語原創影集《罪夢者》進入台灣會員最愛看內容排行榜前10位，Netflix 也持續努力投資於華語影視內容；除即將於2020 年1 月23號首映的第3部華語原創影集《彼岸之嫁》，近期更有諸多華語內容將於Netflix 平台與全球觀眾見面，包括金馬影后謝盈萱領銜主演《俗女養成記》、中國賣座電影《少年的你》，以及剛宣布卡司陣容的華語原創影集《誰是被害者》等，2020年也將有更多華語內容上架，敬請期待。

Netflix公布 2019 台灣會員「最愛看」影集及電影排行榜，此為2019 台灣會員最愛看 - 綜合排行榜。(Netflix提供／黃慧雯台北傳真)

2019 台灣會員最愛看內容 - 綜合排行榜

1. 《獵魔士》The Witcher: Season 1

2. 《AV帝王》The Naked Director: Season 1

3. 《罪夢者》Nowhere Man

4. 《鬼影特攻：以暴制暴》6 Underground

5. 《愛x死x機器人》Love, Death & Robots: Volume 1

6. 《奪命鴛鴦》Murder Mystery

7. 《李屍朝鮮》Kingdom: Season 1

8. 《好不浪漫》Isn't It Romantic

9. 《世界小吃》Street Food: Volume 1: Asia

10. 《婚姻故事》Marriage Story

Netflix公布 2019 台灣會員「最愛看」影集及電影排行榜，此為2019 台灣會員最愛看 - 影集排行榜。(Netflix提供／黃慧雯台北傳真)

2019 台灣會員最愛看內容 -影集排行榜

1. 《獵魔士》The Witcher: Season 1

2. 《AV帝王》The Naked Director: Season 1

3. 《罪夢者》Nowhere Man

4. 《愛x死x機器人》Love, Death & Robots: Volume 1

5. 《李屍朝鮮》Kingdom: Season 1

6. 《怪奇物語》Stranger Things 3

7. 《愛的迫降》Crash Landing on You: Season 1

8. 《黑鏡》Black Mirror: Season 5

9. 《雨傘學院》The Umbrella Academy: Season 1

10. 《南方四賤客》South Park: Season 15

Netflix公布 2019 台灣會員「最愛看」影集及電影排行榜，此為2019 台灣會員最愛看 - 電影排行榜。(Netflix提供／黃慧雯台北傳真)

2019 台灣會員最愛看內容- 電影排行榜

1. 《鬼影特攻：以暴制暴》6 Underground

2. 《奪命鴛鴦》Murder Mystery

3. 《好不浪漫》Isn't It Romantic

4. 《婚姻故事》Marriage Story

5. 《三重邊界》Triple Frontier

6. 《愛爾蘭人》The Irishman

7. 《新殺戮戰警》Shaft

8. 《猛毒》Venom

9. 《可能還愛你》Always Be My Maybe

10. 《氣象戰》Geostorm

(中時電子報)