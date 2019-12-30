中鋼12月30日上午召開第17屆董事會第5次會議，通過主要議案如下：

一、工程部門副總經理任命案

工程部門副總經理郭新進將於109年1月31日屆齡退休，遺缺由前工程部門副總經理(現任中宇環保工程股份有限公司董事長)陳宗德歸建後擔任。

二、技術部門副總經理任命案

技術部門副總經理蔡松釗將於109年3月1日屆齡退休，遺缺由技術部門助理副總經理黃議興升任。

(工商 )

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