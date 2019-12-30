中鋼董事會通過 工程與技術部門副總經理任命案 14:432019/12/30 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼12月30日上午召開第17屆董事會第5次會議，通過主要議案如下： 一、工程部門副總經理任命案 工程部門副總經理郭新進將於109年1月31日屆齡退休，遺缺由前工程部門副總經理(現任中宇環保工程股份有限公司董事長)陳宗德歸建後擔任。 二、技術部門副總經理任命案 技術部門副總經理蔡松釗將於109年3月1日屆齡退休，遺缺由技術部門助理副總經理黃議興升任。 (工商 ) #總經理 #部門 #副總 #工程 #技術 也許您會感興趣 推薦閱讀 2019科技農企業菁創獎英雄榜 04:102019/12/26 產業特刊 永大總經理蔡尚育宣布 重啟全球化佈局 16:122019/12/26 財經 華南永昌投信總經理異動 前保德信投信投資長黃時彥接任 20:272019/12/26 財經 騰達航空正式推派賴英里任董事長 新任總經理由前華航客運副總羅皓明擔任 23:112019/12/26 財經 德翔高階在新船交船前夜祭 與台船高階尬歌拚場 00:532019/12/27 財經 同欣電擬吃下勝麗RW部門 04:092019/12/27 財經要聞 人事異動站 12月20日至12月26日 04:092019/12/29 財經要聞 傳英國安全部門開綠燈 允華為參與部分5G建設 17:592019/12/29 國際 誠美材內鬥延燒 董事提案討論總經理委任案 23:532019/12/29 財經 《鋼鐵股》中鋼董事會通過2副總任命案 14:162019/12/30 財經 財經熱門新聞 華為成5G巨頭是意外！ 任正非驚爆想投入這行業 - 財經 美股漲勢快不行了？華爾街大多頭警告恐跌20％ - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 台積電、三星攜手？ 砸大錢捍衛這個定律 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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