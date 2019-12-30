距總統蔡英文下令立法院限期通過的《反滲透法》草案，再48小時就將三讀表決，對此，國民黨不分區立委候選人葉毓蘭譏諷，這下是不是連湄州媽祖、山西關公都成了「滲透來源」，一不小心就要倒大楣了。

對於民進黨要強過《反滲投法》，葉毓蘭於臉書發文表示，解嚴以來，政黨已經三度輪替，很不幸的，退休軍公教警消被視為黨國餘孽，隨著救國團、婦聯會等，被「定罪」為國民黨的不當黨產。但是「反滲透法」處理的不是境外的敵對勢力，而是恫嚇國人不得受「滲透來源」的委托、指示或資助，再加上民進黨對於「反滲透法」逕付二讀，對於外界的質疑充耳不聞，決定強行通過。

葉毓蘭感嘆，現在不但在大陸的台商、台生、台師，人人自危，宗教交流也是諜影幢幢，生怕湄州媽祖、山西關公都成了「滲透來源」，一不小心就要倒大楣了。卑微如我們，能否請大有為的政府抓幾個真的「滲透來源」給我們看看？

(中時電子報)