雖然上周聖誕假期外資放假，但外資買超有百億元水準，帶動加權指數再度站上12000點之上。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超112.26億元，外資連續4周買超，累計今年年初至12月27日止，外資總買進金額為8兆1,177.39億元，總賣出金額為7兆8,626.93億元，累計買超為2,550.46億元。外資總持有股票市值為15兆8,177.43億元新台幣，占全體上市股票市值的43.21％，較12月20日的15兆5,485.10億元新台幣，增加2,692.33億元。

在個股部分，面板股友達(2409)、群創(3481)外資買賣動作分歧，友達居上周外資買超個股之冠，買超張數為26,091張，連續3周買超第一位置，但群創遭賣超59,213張，居上周外資賣超之首。

此外，外資上周買超第二、第三分別為鴻海(2317)15,114張及玉山金(2884)14,983張，賣超第二、三名為華新(1605)32,440張及欣興(3037)14,449張。

(時報資訊)