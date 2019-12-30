即將進入2020年，台南市議會為了向辛苦維護社會治安及選舉秩序的警察同仁致敬，議長郭信良30日上午率多位市議員前往市警局頒贈40萬元慰問金，由台南市警察局長周幼偉、南市刑警大隊長林宏昇代表接受，郭信良表示，在治安滿意度、為民服務滿意度上，台南市都排名六都第一，是台南市民的驕

傲。

議長郭信良肯定南警一年來偵破包括強盜、殺人、毒品、詐欺、賭博等各類重大或特殊刑案有功，感謝南市員警努力打擊犯罪，對維護台南市治安做出重大貢獻，稱讚市警局長周幼偉領導有方，而目前選舉剩12天，選舉維安、查賄等勤務繁重、警力吃緊，更加辛苦，期望新的一年，更要加強打毒、打詐工作。

日前國民黨後壁黨部遭放置爆裂物案，因吳姓炸彈客仍在就醫，台南警方尚未宣布破案，而在高雄攻堅行動所造成的民宅受損，周幼偉表示，將由警方公務預算賠償23萬元，不會讓員警支付。

今天出席表揚的議員還有蔡育輝、劉米山、趙昆原、蔡秋蘭、吳通龍、吳禹寰、張世賢等人，向警方獻上最誠摯的謝意。

(中時 )