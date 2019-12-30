中美貿易衝突打擊，全球景氣趨緩，上曜（1316）、永捷（4714）受制合成皮及樹脂競爭激烈，相繼結束、出售大陸及越南廠，以支持推動利基轉型策略。PU合成皮、PU樹脂產業競爭激烈，上曜2012年結束PU事業，越南保有現有廠房；永捷雖維持PU合成樹脂製造，亦朝高值化產線發展。

因應景氣趨緩及營運升級需求，永捷今年順利處分中國廠房後，日前更與上曜一併出售越南廠房土地，將營運重心拉回台灣。

除上曜加速推動台南資產建案開發，永捷也啟動第2期「可撓式高硬度耐磨材料配方技術提升研究開發」計畫，產品應用面將有機會跨足電子紙、智慧型手表等領域。

此外，美中貿易衝擊重創大陸鞋業及鞋材外銷，再生-KY(1337)外銷訂單佔比從2017年逾五成降到2018年不到2成，2019年再度下滑至12％，營運連8季虧損，除啟動人事成本精簡策略，原評估海外設廠計畫也暫停喊卡。

勝悅-KY(1340)外貿接單比驟降至4~5成，2019年出現掛牌來首次出現年度虧損；為擺脫困境，擴大爭取李寧、安踏等中國運動品牌接單。

(工商 )