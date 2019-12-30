看好行動辦公室商務平板市場需求，三星電子宣布Galaxy Tab S6 LTE版本即將於2020年1月15日在台三星體驗館、三星智慧館、三星商城等全台指定通路陸續上市，建議售價26,990元，將推出冰川藍、霧岩灰兩色。

訴求具筆電級的超高效能商務平板Galaxy Tab S6，自今年9月中旬上市以來，已連續三個月蟬連Android高階平板單機銷售冠軍。針對隨時隨地有辦公需求的商務人士，三星再推出新增通訊功能Galaxy Tab S6 LTE版本，將筆電與手機功能集於一身，為商務人士擺脫多機在身的困擾。

承襲Galaxy Tab S6強大辦公效能，Galaxy Tab S6 LTE版搭載S Pen，其「遠端遙控2.0」可遠距操控簡報播放。內建高通S855處理器、6GB RAM與128GB ROM，搭配書本式鍵盤皮套切換DeX 模式，一秒化身為小筆電。具備7,040mAh大電量與可支援Type-C快充技術，高續航力不再擔心電量不足，輕鬆體現行動辦公室的願景。

兼顧消費者的娛樂需求的Galaxy Tab S6 LTE，採用10.5吋的Super AMOLED螢幕，並為全球首款獲得HDR10+認證的平板，同時配置四組AKG專業調校喇叭，可支援杜比環繞音效技術。此外，Galaxy Tab S6 LTE 搭載了800萬畫素的前鏡頭及1,300萬畫素＋500萬畫素雙主鏡頭，支援123度超大廣角。具超薄5.7mm機身和輕盈的420公克，更使得Galaxy Tab S6易於隨身攜帶。

三星亦祭出迎新年好禮，凡於2020年1月15日起至2月2日期間購買Galaxy Tab S6系列，上網登錄即可以688元限量加購建議售價達6,289元的書本式鍵盤皮套和藍牙滑鼠組。另於指定期間內（2020年1月1日至2月29日）購買Galaxy Tab S6系列或Galaxy Tab S5e亦贈送價值2,190元的書本式皮套，於2020年1月1日至2月29日購機則享有Youtube Premium免費使用四個月。

(工商 )