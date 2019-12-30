新北富邦國際城市U18棒球邀請賽進入四強賽，由新北藍、白隊內鬥，由穀保家商組成的衛冕軍新北藍隊，前8局僅有U18世界盃冠軍隊成員何恆佑敲出一支安打，9局上半還連丟3分遭逆轉，最後半局打線才即時甦醒，林岳谷敲出生涯首支再見安打，助新北藍以4比3帶走勝利，闖進明天冠軍戰，不過總教練周宗志對選手表現相當不滿意。

新北藍隊前8局意外遭到新北白隊壓制，白隊蔡鎮宇先發1.1局沒被敲任何安打，林旺熙接手4.1局僅被何恆佑敲安，不過這支安打帶有2分打點，因此藍隊僅靠這支安打一路領先到9局上半。

9上新北白進攻，2人出局、得點圈有人的情況下，許賀捷、葉仁駿從劉予承手中連續敲安，攻下3分逆轉比分；最後半局藍隊才擠出3支安打，並靠林岳谷生涯首次再見安將勝利收回，以4比3獲勝，明日挑戰衛冕。

新北藍隊比賽結束後，總教練周宗志集合全隊訓話。（鄧心瑜攝）

雖然最終獲得勝利，不過藍隊總教練周宗志賽後仍不滿球員表現，「上一場打線串聯得很好，但今天好打的球沒有掌握好，都擊成高飛必死球，這是選手心態上的轉變，直到最後一局有危機了才知道謹慎出棒。」昨日新北藍對上台東縣，以16比0大獲全勝。

周宗志在賽後召集全隊，耳提面命希望球員既然來自穀保家商，就要打出該有的表現，並說出重話，「看擊球內容真的太隨便了。」發揮失常的藍隊在賽後集合檢討，白隊則因為打出漂亮好球，即使落敗不過仍氣氛高昂。

而新北藍先發投手潘文輝主投4.2局無失分，僅被敲1支安打，送出8次三振，接手的劉予承中繼4.1局，雖被敲出5支安打失3分，不過狂飆10次三振，相當亮眼。談到兩名投手的表現，周宗志認為都在預期內，明日則要對決新竹市與花蓮縣的勝隊，挑戰冠軍連霸。

(中時 )