陳清波文教基金會頒發109年弱勢家庭學生助學金。〔謝明俊攝〕

陳清波文教基金會頒發109年弱勢家庭學生助學金，共有80名學生受獎 〔謝明俊攝〕

陳清波文教基金會頒發109年弱勢家庭學生助學金，苗栗縣長徐耀昌到場鼓勵學生奮發向上，將來回饋社會。〔謝明俊攝〕

陳清波文教基金會頒發109年弱勢家庭學生助學金

陳清波文教基金會頒發109年弱勢家庭學生助學金

陳清波文教基會109年度竹南後龍地區弱勢家庭學生助學金、精進輔導獎學金，30日上午在竹南鎮照南國中舉行頒發典禮，苗栗縣長徐耀昌及基金會創辦人陳榮秋等人到場，今年共核定80名學生每年獲助學金6萬元，基金會從先前補助清寒助學金起至今，已有超過3千名學子受惠，金額達5千萬元。

由陳清波文教基金會所主辦的「竹南後龍弱勢家庭學生助學金、弱勢家庭學生精進輔導獎學金」，是針對苗栗縣後龍、竹南2鎮的弱勢家庭學生為對象，涵括了國小、中學、高中及大專院校學生，並且每位受補助學生都有機會持續受到補助，例如現在就讀台北商業科技大學4年級的學生王盈仁，從10年前就受到基金會的資助，得以念到大學並將畢業。

基金會原先補助是以清寒助學金名義發放，總共有2710名學子受惠，後來助學金名稱更改為弱勢家庭學生助學金後，至今也已補助了641名學子，總捐助額約為5千萬元，對後龍竹南地區的弱勢家庭學生幫助相當大。

109年度的助學金頒獎典禮，由文教基金會董事長蔡樹軒主持，本年度自行申請以及由學校師長推薦的申請學生共計111人，經基金會3位董事和總幹事，逐ㄧ到學生家裡登門訪視，並提報董事會核定，共核定補助學生80人。

這項獎助學金，經審查通過者，每個月核撥5000元，一年補助金額高達6萬元。是國內中、小學同性質助學金中金額最高的。對弱勢家庭學生提供參加課業輔導、才藝學習及校外活動的經費，產生了實質而有效的具體助益。

縣長徐耀昌在典禮中特別推崇基金會創辦人陳榮秋董事長刻苦努力、奮發向上，在事業有成後，慷慨捐資創立陳清波文教基金會，協助弱勢家庭學生不要輸在起跑點的仁風義舉。也勉勵得獎者要有千金報ㄧ飯的回饋國家社會的雄心壯志，讓陳清波文教基金會助學金所產生的效應，將更為發光發熱。

(中時 )