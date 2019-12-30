國民黨總統候選人韓國瑜，日前在《博恩夜夜秀》上，用膝蓋走路橋段考倒主持人博恩，也引發熱議。對此，綠黨不分區立委候選人、精神科醫師鄧惠文分析，韓國瑜的行為是「搗蛋鬼模式」。

鄧惠文在臉書表示，韓國瑜用膝蓋走路的本意是為了轉移焦點，因為在整個談話過程中，其實他知道自己在迴避，節奏由博恩主控，所以他把博恩拉下主持台，把本來談話的高度降低到地面上，然後變成韓國瑜是主持人，且不用語言的方式對話，改用肢體語言車拚，當高度降到地面，就變成他主控了。

鄧惠文分析，這個畫面，也說初大家對於辯論會無法言喻的心情，「他不跟你用邏輯，用數據那個高度跟層次對話」，因為韓國瑜無法在這個層次上對話，在這個層次顯現不出他的強項，所以就拉到一個不是本來大家思考的脈絡。

改變遊戲規則並非壞事，鄧惠文說，歷史上有很多改變遊戲規則的人，可以成為新的局面或新的霸主，但今天韓國瑜改變的不是真正有創意的，只是搗亂原來的東西，而這在人格分析心理學上，就叫做「搗蛋鬼模式」。

鄧惠文也提到，「韓導做為韓導真的沒有問題，他很單純，他很可愛」，但韓導加上總統，就會讓大家覺得他會引起很多他無法預期的問題。

(中時電子報)