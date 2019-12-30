陸府建設與陸府生活美學教育基金會皆以尊重環境、崇尚自然生機為理念，與優人神鼓來自於自然、與天地共舞的初衷不謀而合。（陸府建設提供／盧金足台中傳真）

台中市品牌建商陸府建設，蓋好房子贏的口碑，也推動藝文活動深耕社區，適逢陸府建設成立30周年，優人神鼓為陸府三十美學饗宴的壓軸表演，推出家族專屬場表演，邀請所有陸府住戶與夥伴同聚共賞，滿觀眾逾2000人齊聲高喊「生日快樂！」住戶的肯定是陸府最大的成就感。

優人神鼓表演的曲目《時間之外》，以激昂大器的氣勢擊鼓，迴旋入定的舞蹈著稱，表演結合武術、擊鼓、神聖舞蹈，加上鏡面地板及投影技術，呈現和諧完美的視覺、聽覺效果，受到全球近20個國家邀請演出，一致給予極高的評價。

陸府建設的大家長陳國欽低調入座於觀眾席，並未上台致詞，由主持人曾寶儀代為向在場所有嘉賓們致上感謝之意，為的是將舞台焦點留給演出者，而2000人高喊生日快樂的驚喜橋段，讓場內氣氛瞬間沸騰激昂起來。

許多與陸府相識三代的資深住戶，對於一年一度的陸府家族表演盛宴特別有感，從第一次買陸府的房子到現在經過十幾年，陸府團隊就像家人一路相伴，尤其陸府特別為住戶開辦「尊齡樂活」計畫，專車、專人陪住戶共學共遊，甚至比家人還要親近。

台灣場表演是繼2011年之後，睽違八年再現，其中台中場次的票席都早已搶訂一空，也藉著難得一遇的觀賞機會為陸府家族獻上生日大禮。

優人神鼓為陸府三十美學饗宴的壓軸表演，同時，陸府植深館展出陸府典藏展《後來》，陸府珍藏作品如趙無極、董陽孜、鄭麗雲、照屋勇賢、朱利安．夏利耶、薛彥麟等國際知名大師作品首次公開，以及藝術家劉芸怡攝影展《歷史造景》，展覽持續到2020年1月11日，以藝文美學為今年劃下了美好的句點，並迎向下一個黃金三十年，綿延永續。

陸府建設與陸府生活美學教育基金會以尊重環境、崇尚自然生機為理念，與優人神鼓來自於自然、與天地共舞的初衷不謀而合，對於老泉山上的劇場付之一炬，優人們也秉持浴火重生的態度看待，重新認識大自然與土地。

(中時 )