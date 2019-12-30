陳滄江。(陳志賢攝)

金門區域立委候選人陳滄江30日下午跨海前往法務部及廉政署檢舉國民黨籍立委候選人陳玉珍家族營造公司承攬國防部2億9000萬元烏坵營區新建工程案，營造公司的董事竟是陳女表姊，也是陳女立委辦公室特助，涉違反《公職人員利益衝突迴避法》。

陳滄江表示，他近日接獲倪姓包商陳情，指其原擬向海瑞營造公司借牌承包烏坵營區新建工程案，結果海瑞營造被陳玉珍家族吃下，進而承包國防部2億9000多萬元工程費的烏坵營區新建工程第二標案。

但陳玉珍國會辦公室特助董配姿，兼任海瑞公司董事，是陳女表姊；另名特助陳雅婷是陳女妹妹，曾任陳女家族公司「金水龍投資股份有限公司」董事長，而金水龍公司入主掌控營運海瑞營造公司。陳女弟弟、金門縣議員陳志龍曾任金水龍董事長及海瑞營造監察人，因此陳女的家人包工程，已違反《公職人員利益衝突迴避法》。

陳滄江並稱，據他了解，海瑞營造承作烏坵營區新建工程，疑涉偷工減料，調查局福建省調查處已立案蒐證查辦。

陳滄江並爆料，陳玉珍自稱雙法學碩士，曾涉偽證罪被判刑6月，卻身為立法院司法與法制委員會委員，監督司法院及法務部，相當諷刺。陳滄江另提供影帶畫面爆料原承攬烏坵工程的倪姓營造商指控陳玉珍仗勢欺人、惡形惡狀。

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(中時 )