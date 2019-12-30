2020金門跨年晚會流程安排。（金門縣文化局提供／李金生金門傳真）

2020「金彩無限閃耀曙光」金門跨年晚會，31日晚間7點在金湖鎮山外圓環旁空地登場，邀請綜藝鬼才沈玉琳及名模若綺搭檔主持，8組藝人在馬拉松熱力演唱中與鄉親一起迎接新年來到。現場摸彩活動將送出電動自行車、43吋液晶電視、任天堂Switch等大獎。

首度移師東半島的跨年晚會，邀請王識賢、卓文萱、流氓阿德、張文綺、許書豪、廖柏雅、知己二重唱及小朋友最喜歡的奶油哥哥、櫻桃姐姐連續6小時接力開唱，並在首次亮相長達180秒的壓軸雷射燈光秀與煙火中，帶領大家一起揮別2019，迎接2000來臨。

主辦單位縣文化局指出，今年除有超強藝人卡司演出外，另也徵選出3組金門在地優質表演團隊，包括KDC金門流行舞蹈團、金寧中小學寧鼓隊及國立金門大學街舞研究社共襄盛舉。現場周邊28攤「金讚創意市集」，也將在當日下午3時開賣，與大家分享好吃美食和文創商品。

晚間6點起跑的「好康1-按讚送充氣加油棒」活動，只要上「藝起金門」粉絲專頁按讚就可領取1對；「好康2-2020愛的祝福語」，填寫新年祝福語黏貼上專屬愛心背板，即可獲得充氣加油棒1對；「好康3-摸彩活動」，只要到服務台排隊就可領取摸彩券1張。活動中將送出電動自行車、43吋液晶電視、任天堂Switch等豐富大獎。

另外，為推廣金門在地優質表演團隊，現場晚間6點於服務台發放人氣投票貼紙，票選出前3名人氣獎，並頒發獎金及獎狀。

主辦單位提醒晚會將進行交通管制，舞台後方道路為煙火管制區，禁止車輛行人通行，山外車站後方停車場當晚開放免費停車，另現場附近皆有停車處，步行約5分鐘即可到達。

晚會結束後並安排回程往金城、金沙車站及烈嶼的免費接駁車，預計於1月1日00：40發車，烈嶼接駁船會配合接駁車到達時間開船。相關活動可上金門縣文化局官網及〈藝起金門〉臉書查詢。

(中時 )