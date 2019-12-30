周伯翰醫師利用「近紅外光腦光譜儀fNIRS」檢測顯示過勞指數越高的人，測驗時大腦反應越慢、注意力與記憶力越差。（羅浚濱攝）

藝人高以翔在表演工作時猝死，再度喚起大眾對工作過勞的重視，中醫大新竹附設醫院身心科醫師周伯翰表示，許多研究都認長期過勞對身體健康有害，可能會造成中風、心臟病及猝死，近來研究更顯示，過勞可能會讓腦筋變笨。

周伯翰曾在國際期刊發表「過勞對腦功能影響」的研究，利用「近紅外光腦光譜儀fNIRS」研究的68名勞工大腦前額葉功能，結果顯示過勞指數越高者，測驗時大腦反應越慢、注意力與記憶力越差。

周伯翰指出，過勞易導致自律神經失調，影響睡眠品質，使大腦無法獲得充分休息，過勞經常發生在長工時、高壓的工作，此外完美主義、急性子與使命必達的人，也都是工作過勞的高危險群，過勞並可能會讓腦筋變笨。

他以1個科技公司高階主管的臨床案例說明，這名主管因要決定數10億的投資案，壓力大到整個月沒辦法好好睡覺，導致白天精神差，亂發脾氣，變得容易忘東忘西，擔心有失智症前來就醫，經過藥物飲食與生活作息調整後，改善睡眠品質，大腦也恢復清醒。

如何預防與改善過勞呢？周伯翰說，輕微的工作過勞，可透過生活與飲食調整，建議提升身體的抗壓性，做有氧運動和多吃富含色胺酸的抗壓飲食，同時學習放鬆方法，練習腹式呼吸，工作時適度休息，減少對工作過度不合宜的期待。

(中時 )