勞動部勞動力發展署中彰投分署為將職涯向下紮根，深入校園辦理「提升國、高中生就業準備力計畫」系列活動，成功協助學生提早認識職場並思考未來職涯方向，為進入職場提前作準備，提升就業競爭力，活動已連續舉辦3年，深受轄區國、高中老師及學生歡迎，明年年將推出30場就業講座及20場企業參訪，另有職涯探索及職業適性測驗等系列活動，歡迎轄區各國高中學校來電洽詢合作辦理事宜。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，為了將職涯觀念向下紮根，3年前將連續舉辦近十年的大專院校職涯探索活動拓展到轄區內的國、高中學校，推出「提升國、高中生就業準備力計畫」系列活動，包括職涯探索及就業知能講座、參訪活動、職業適性測驗等，目的在使國、高中學生具有正確生涯理念，了解自我未來職場方向，培養就業競爭力。

以系列活動中每次為期2天的職涯探索營為例，內容包括面試技巧、職場倫理、職場趨勢、職業適性測驗等，活動中以體驗營的活動方式結合不同職業類別進行小組闖關活動，讓學生模擬擔任企劃、業務、電腦工程、美術設計及人資專員等職業。

今年曾參與活動的學生們表示，「經過兩天的活動後看到更多職業選擇的可能性，也更了解自己未來可能發展的工作取向」、「在活動中與同學通力合作進行闖關活動，學習到未來在求學或職場上如何與他人交流與合作」，而透過實際擔任工作上的角色，有助於他們了解自己的人格特質，探索更適切的職涯方向。

(中時 )