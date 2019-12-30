HTC（宏達電）今（30）日宣布日前與中華民國電子競技運動協會合作舉行《2019大專盃電子競技運動》，並於27日共同歡慶迎接首度納入VR示範競技項目的多人對戰虛擬實境射擊遊戲《ZeroAim》冠軍得主。此次賽事象徵台灣虛擬實境遊戲內容的重要里程碑，代表HTC VIVE已能將市場上VR遊戲內容，穩定地帶給多人同時參與、分享、競賽與體驗。

為健全大專院校電子競技運動組織，協助大專院校喜好電競學生建立良好的交流管道及跨領域學習能力，特別舉辦全國大專盃電子競技運動賽。藉由本活動讓同學瞭解電競產業發展概況外，更能從中學習團隊合作、溝通協調、與策略應用，破除青少年沉迷電玩的刻版印象，提升校際間電子競技運動水準。HTC向來對於持續紮根教育領域，在首屆舉辦分為以PC、手機與VR虛擬實境裝置為平台競技項目的《2019大專盃電子競技運動》中， HTC U12+及HTC VIVE Pro分別以其效能與創新科技，獲選為大會競賽指定產品。

2018年電影《一級玩家》上映之後，讓VR虛擬實境遊戲獲得更多人的關注，根據統計，全球VR玩家人數估計已逾500萬，隨著全球5G時代的全面來臨，VR虛擬實境發展前景與內容具有極大潛力。為因應VR娛樂大爆發，HTC VIVE也推出更多家用多人連線遊戲如《Swords of Gargantua》，以及本次《2019大專盃電子競技運動》指定VR示範競技項目《ZeroAim》。此款是VIVELAND虛擬實境樂園推出的多人遊玩的VR射擊電競遊戲，由4名玩家在50平方公尺大的範圍內進行 2 對 2 的射擊，其擬真的程度讓不少參賽選手直呼：「以前其他的射擊遊戲是流手汗，而ZeroAim是會跑到全身流汗，且其擬真沈浸感覺完全不一樣！」榮獲冠軍的隊伍是來自啟英高中電商科的好手，兩位選手CYVS_KaLan和CYVS_Hatsuzo不僅是射擊遊戲的校園電競選手，更是資深VR玩家，不但射擊準度一流，默契亦是絕佳。至於二至四名，則分別由南英商工、黎明技術學院和樹德科技大學的選手奪下。

本次《2019大專盃電子競技運動》的預賽地點於台北VIVELAND虛擬實境樂園舉行，是HTC在三創生活園區打造的全台第一座VR虛擬實境樂園，擁有完整VR設備整合技術、集結多款VR遊樂內容，帶給玩家前所未有的娛樂享受。至於總決賽舞台地點則於高雄VIVELAND，位於大魯閣草衙道，占地約250坪，是目前全台最大的VR體感展示場域，不但提供超過40款以上的VR遊戲內容，更提供多人連線的VR電競玩家專區，帶領推動VR電競熱潮。

HTC台灣區總經理陳柏諭表示：「面對5G 時代來臨，全球產業將會帶來另一波新的改變，其中也包含VR虛擬實境產品與內容的發展。除了HTC VIVE已備受市場肯定的智慧醫療與教育領域以外，多人連線的大型電競巨作也將隨之而來，娛樂產業新興的走向與發展，將是未來令人興奮且不可錯過的領域。」也因為看好未來全新VR的娛樂型態，以最強大的 VR 設備整合技術、集結超多新款 VR 遊樂內容、打造出虛擬與真實零誤差、帶來前所未有的娛樂享受，成為引領新時代娛樂生活的指標！

(中時電子報)