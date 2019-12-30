全球最大的兩家晶圓製造廠分別是台積電和三星，兩家公司雖然在市場下廝殺不已，但其實兩家公司從某個角度來看，卻有一致的目標，就是要持續的捍衛摩爾定律有效性。

這是英特爾聯合創始人戈登·摩爾（Gordon Moore）於1965年所做的一項觀察，即積體電路內摩爾定律是指一個尺寸的晶片上，所容納的電晶體數量，因製程技術的提升，每十八個月會加倍，但售價相同。1975年，他修改了自己的觀察結果，並說電晶體的數量每兩年增加一倍。在晶片中能容納更多的電晶體，也代表著功能越強大且越節能。

幾年前產業觀察家曾預言，摩爾定律可能在2020年走到盡頭。但台積電和三星都不做如此想，根據Techspot的報導，三星計劃在未來10年內花費1,160億美元用於技術知識和所需的設施，以不斷製造功能更強大的晶片。該報告指出，大部分資金將用於改善極紫外線光刻（EUV）的發展。這項技術使用紫外線在晶片上更精確地放置設計圖，以標記電晶體進入積體電路內部的位置。使用EUV將提高晶片的密度；同樣，這能使晶片更強大，更節能。一台EUV機器使三星花費高達1.72億美元。

台積電也是有志一同的將投入鉅資，據信每年最多花費140億美元，來防止「摩爾定律」被「廢除」。

(中時電子報)