弘光科大開設動保學程，這4位學生獲寵物美容檢定技術獎。（陳淑娥攝）

弘光科大動保學程開設寵物美容課程，30人報名「TKA校園組寵物美容模擬犬C級檢定」考試，短短3個月有22人過關，更有5位獲技術獎；助理教授楊靜芸說，基本功很重要，每個姿勢都要求至少剪100次，學生辛苦總算有代價。

楊靜芸表示，毛小孩商機無限，領有證照而後從事寵物美容是未來趨勢，由於檢定須在3個小時內剪出指定造型，雖是使用模擬假狗，但難度算高，在短短3個月能夠通過檢定很不容易，其中馮師傑、黃紫婕、翁詩穎、江佳叡、廖彩妏等5位更獲技術獎。

「剪刀拿得好，修剪的線條才會美！」楊靜芸說，檢定前要求學生練好基本功，請學生練習拿剪刀的每一種姿勢，而且每個姿勢至少剪100次，每天不斷更換姿勢練習，訓練手部肌肉，也讓剪刀拿得更穩。

大一生黃紫婕、馮師傑說，檢定前特別加強技術，假日跟同學相約到校練習，能夠拿取證照很開心也增加自信心；大二生江佳叡說，對寵物美容很有興趣，才從美容科轉而念動保學程，這次檢定加倍練習，更榮獲技術獎。大二生廖彩妏則表示，一天至少練7小時，練習過程中得非常有耐心，剪毛後要細修，才能把形體修剪得更美。

動保學程主任邱駿紘強調，弘光科大動保是中彰投苗雲嘉僅有一所培育動物保健學校，弘光科大順應社會趨勢、因應產業需求，成立中部第一所符合勞動部寵物美容丙級證照考場，裨益培養學生具備寵物美容專業證照考照能力。

此外，弘光動保也結合動物醫院與寵物產業，來培育動物照護與營養保健及寵物經營與管理專業人才。邱駿紘邀請對動物保健有興趣學生，一起加入最實用、創業就業一級棒的弘光動保。

(中時 )