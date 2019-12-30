民進黨台中市第五選區立委候選人莊競程（左1）30日參加立委洪慈庸的「爭自由．戰線搖滾」宣傳記者會。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

國民黨台中市第五選區立委候選人沈智慧30日召開「乾淨選舉護台灣」，記者會中澄清外界抹黑。沈智慧說，她受委託到大陸協助台灣人民，卻被說成「中共同路人」，重申非「1國2制」立場，砲轟執政黨是雙重標準的「雙標黨」。民進黨立委候選人莊競程說，身為政治人物應為自己的行為負責。

沈智慧說，有人散佈假訊息，說她是「親中立委」、支持「1國2制」，但她去大陸只為了幫台灣人民，不是幫大陸人，在陳水扁執政時代，她是在野黨立法委員，陳拜託她到大陸幫台灣人的忙，如今被叫做「中共同路人」，她很委屈，針對散播假訊息者不排除蒐證提告。

民進黨立委候選人莊競程指出，立法院審查國安五法，沈投下反對票，連署中國陸配免費享用台灣健保資源的法案；共機繞台卻反而譴責國防部不要挑釁；並提到歡迎張志軍及陳雲林等，都是親中表現，並非貼標籤，也沒有抹黑。

莊競程競選總部發新聞稿指出，公民監督國會聯盟在今年11月26日公布立法院第8會期所屬委員會各立委發言情形，結果顯示國民黨沈智慧發言影片只有1則，在所有立法委員中排名倒數第2名，也是台中市8位立委中排名最後。

沈智慧提出立法院官方網站問政統計公開資料表示，今年2月1日就任立委後，在9項指標獲6項第1名，「會議發言」次數達83次、立法院專案質詢有194次，領先台中市5席綠委，打臉對手「1次發言」說法。

沈智慧提到，統一跟台獨都是假議題，選舉的時候拿來說的，目前民進黨完全執政，卻不去談台獨統一，她認為現階段不合適，主張維持現狀、兩岸關係仍往來。莊競程說，沈智慧所有親中的表現，都是她過去自己所做出來的行為，並非外界抹黑，每1位政治人物，都要為自己過去以及現在所做的行為負責。

(中時 )