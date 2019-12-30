周姓男子在士林區一間萊爾富超商打工，因貪圖遊戲下注點數，竟利用深夜列印繳費條碼，以收銀台刷讀條碼共365筆、724萬，店長發現異狀，隔天早上找萊爾富總公司人員到店查看，發現周未收取該筆款項，立即阻止撥付，而周男坦承是聽從素未蒙面的「張老師」所做，檢察官依背信罪提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

18歲周姓男子沈迷網路遊戲，今年7月間，在通訊軟體認識「張老師」，兩人從未見面，聽從「張老師」所說，利用8月14日晚間，自己擔任大夜班之際，先在店內「LIFE-ET」機台，列印繳款憑單後，再以收銀台刷讀條碼。

詹姓店老闆發現異狀，還打電話回店內提醒周，要將客人繳交的現金放入金庫，周欺騙老闆說是一名中年男子到店內儲值，而他卻從晚間10點54分到隔天早上6時42分，共計刷724萬。

詹早上到店立刻查看，才發現金庫內並沒有現金，透過電腦系統立刻就發現周的犯行，並阻止撥付點數帳款，事後，周與店家達成和解。檢察官認為，周並未經手款項，非涉業務侵占，但涉犯背信罪未遂罪。

(中時 )