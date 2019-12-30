搭乘華航出國度假還有機會拿到新手機！即日起至2020年1月15日止，於華航官網或手機APP購買華航／華信國際線機票，並至活動網站登錄後就有機會抽中iPhone11、iPadAir、GoPro，以及時下流行的空拍機和任天堂Switch等多項大獎。

華航在歲末年終之際除了用好禮為新年開運暖身，另外也針對南台灣出發旅客推出不少直飛航線優惠，旅客只要在2020年1月15日前購票即可享有超低來回票價，如高雄-東京（成田）7,760元起（未稅）、高雄-大阪6305元起（未稅）、高雄-沖繩5,335元起（未稅）、高雄-北海道12,125元起（未稅）、高雄-首爾6,790元起（未稅）、高雄-曼谷7,275元起（未稅）、高雄-上海（浦東）5,432元起（未稅）以及高雄-香港4,416元起（未稅）等。

華航積極布局各地航線，且看好南台灣出發之旅遊市場，華航在高雄小港機場和台南機場有：香港、曼谷、河內、胡志明、馬尼拉、新加坡、北海道、大阪、東京（成田）、琉球、熊本、首爾（仁川）、長沙、北京、上海（浦東）、深圳、廈門及杭州共18個航點，為提供南部旅客航點最多、機位最充足的國籍航空。

(工商 )