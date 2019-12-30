郭書瑤（瑤瑤）推出新單曲〈合拍〉，今年跨年在桃園獨家獻唱，近來瑤瑤為了這場大秀加緊備戰練習，帶來一連串唱跳舞曲，她的造型搶先曝光，這套被封為死亡芭比粉紅戰袍，讓她好身材藏不住，不僅性感露出事業線、中空蠻腰、短裙看得出白皙雙腿，被問及這尺度粉絲會滿意嗎？瑤瑤甜回：「我的粉絲應該沒有在意我的尺度吧，我自己穿得好看，大家應該看了就會舒服了。」

跨年演出在戶外演出，面對當晚將有寒流、雨天的濕冷天氣考驗，她早已做好萬全準備，笑稱保暖撇步就是煮好溫暖薑茶隨時補充熱能，也不會害怕被雨淋，她打趣說：「平時就不愛撐傘，我最喜歡淋雨了，大家也可以考慮先去五月天演唱會領藍色雨衣，反正都在桃園很近。」

而首次首次公開唱跳〈合拍〉率領8位性感舞者登台，她坦言心情緊張：「但上台後就會好一些些，會先做運動讓身體暖身，上台後就不會凸槌。」至於跨年安排，她透露演出完要飛車返回台北家中，「我家裡看101的view很好，從來沒有在家看過101，希望今年不會塞在高速公路上，可以趕得上倒數時間在家看煙火。」

(中時 )