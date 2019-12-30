日前，蔡英文先是在一次媒體專訪中，以「蔡習會」聽起來充滿誘惑，再開啟一波兩岸領導人是否會面的話題。然而，當媒體後續詢問是否有「蔡習會」的可能時，蔡英文則轉趨保留，指為了維持兩岸和平穩定，願意嘗試任何可能性，但是不會以國家的主權與國家的安全做代價。自言總統的責任是守住國家最基本的利益。為了維持兩岸和平穩定，她願嘗試任何可能性，但不會以國家主權跟國家安全為代價。

無獨有偶，前總統府副秘書長、曾任海基會副董事長兼秘書長的邱進益也表示，一旦2020年大選韓國瑜勝出，應積極規劃兩岸領導人的再次會面，希望這次會面能夠獲得具體結論。韓國瑜本人則是於2019年國慶時表示，跟任何人見面都充滿信心與樂觀。平常在各項議題上屢生齟齬的藍綠，難得有了共識。

不過，與習近平見一面真的如此重要嗎？現實一點，對民進黨或蔡英文來說，如今兩岸僵持不下，說見面談何容易？對國民黨或韓國瑜而言，與習近平見一面是加分還是扣分？又要如何凝聚台灣社會共識？這些都是藍綠陣營必須嚴肅面對的課題，而非一時興起隨口說說而已。

提「蔡習會」只是炒作考古題

這次，蔡英文自言受到「蔡習會」的「誘惑」，其實並非她首次拋出類似想法。早在2015年、蔡英文還在競選當屆總統時，就已提出「蔡習會」議題。

蔡英文當時即認為，兩岸之間的交流非常重要，若兩岸領導人見面在一定的條件下，能夠穩定兩岸情勢、對兩岸的和平有幫助，她並不排斥。但最重要的還是要尊重台灣內部的民意及民主機制。

回顧2016年3月，當時還與台灣尚有邦交的巴拿馬預計於該年6月舉行巴拿馬運河擴建竣工通航儀式，並邀請蔡英文和中國大陸領導人習近平前往觀禮。彼時當選但尚未就任的蔡英文對這場可能成行的「蔡習會」表示，會將此邀請列為優先考量。當然，最後習近平並未出席觀禮活動。

2018年6月，蔡英文在接受《法新社》專訪時再度提及，兩岸應進行對話，她期望在擔任總統的期間，可以跟習近平會面，雙方有機會可坐下來談。蔡英文強調，只要在對等、尊嚴、沒有政治前提下，作為台灣的總統，很樂意、且也有責任與對岸領導人坐下來好好地談一談。

除了蔡英文自己，一些泛綠人士、甚至台獨社團，也都一反對「馬習會」的批判，對「蔡習會」持正面態度。例如台灣獨立建國聯盟主席陳南天2017年曾表示，該組織不會抗議「蔡習會」，也認為兩岸能夠互相瞭解是好事；陳南天還說，如果有良好溝通，兩岸就能夠互相瞭解，讓習近平知道台灣並不仇視中國。其他像是許信良、張俊宏等人，亦對「蔡習會」樂觀其成。

對蔡英文與民進黨來說，雖言稱「蔡習會」必須在兩岸對等、尊嚴、「沒有任何政治前提」下舉行，但這樣的說法其實也堪為一道前提門檻。蔡英文過去曾表示，必須讓習近平更瞭解台灣的經濟、社會及各層面的發展，「蔡習會」可以讓習近平更清楚認識台灣，讓習在制訂兩岸政策與判斷時，減少、甚至杜絕發生誤判或誤解的情況。

再者，從民進黨的立場出發，在所謂「不設前提的前提」之下，「蔡習會」某種程度上也能表現出兩岸是不同「國家」的現實，彰顯出兩岸是「對等」政治實體的意涵。對民進黨來說，若蔡英文能與大陸領導人見面，也代表該黨有能力與大陸進行交往。因此「蔡習會」幾乎成為民進黨的「考古題」，每隔一段時間就會拿出來「炒一炒」。

然而，蔡英文與民進黨也要體認，在如今兩岸實力天平嚴重不均等的情況下，台灣還有何底蘊要求對岸能不設前提地與台灣進行交往？甚至，當蔡英文提出的不設前提，本身就是一項前提時，在此情況下如何要求對岸接受？這看來只不過是黃粱一夢罷了。

當然，蔡英文必然也希望對岸能有一些「表示」，相對地也不能要求大陸無條件接受，習近平必定也有自己的條件，在政治現實底下，兩岸雙方都會有自己的底線，能否接受、甚至忍受方是彼此見面與否的關鍵。樸素地看，蔡英文能否接受「九二共識」或「一中」，當是蔡習見面的基本條件。假若「蔡習會」某天成真，那就代表蔡英文與民進黨必定接受了某種程度大陸認可的「一中」，但蔡英文也要知道，不是只要求中共給，自己卻什麼都不給，「蔡習會」不可能是一筆無本生意。

藍綠對「X習會」的盤算

雖然台灣社會對於「蔡習會」能否成真，多數意見仍顯示「不太可能」，但是從台灣政治發展過程的歷史來看，又有什麼是不可能的呢？

舉個最簡單的例子，面對2020年總統與立委選舉的詭譎氣氛，不但蔡英文自己多次表示要保衛「中華民國台灣」，賴清德也說「守住台灣就守得住中華民國」，甚至在眾多造勢場合上，過去被棄之如敝屣的中華民國國旗，也成為綠營發給支持者的選舉小物，更有如該黨新竹縣立委候選人鄭朝方一般，將國旗圖樣置於個人競選看板之上，不瞭解的人還以為鄭是國民黨或新黨提名的人選。

從過去對中華民國毫不在意，到如今中華民國在民進黨人嘴裏琅琅上口，這就是台灣政治「沒有什麼不可能」的最佳寫照。即便這或許只是台獨的「寄生」或「暗渡陳倉」，但接受中華民國、認同《中華民國憲法》，就必須進一步認知到憲法內的「一中」意涵，一旦如此，又怎麼能斬釘截鐵認為蔡英文與民進黨不可能接受「一中」？

至於，國民黨與藍營，自連戰以降，黨主席前往大陸與時任中共領導人會面已非新鮮事，加上該黨立場與馬英九的先例，若韓國瑜在大選後取得政權，安排「韓習會」或也只是小菜一碟，不會令人意外。

然而，關鍵更在於，韓國瑜與國民黨想要跟對岸談什麼？談在台灣社會仍處於各說各話的「兩岸和平協議」？還是「軍事互信」？還是務實一點談如何健全兩岸之間的經濟合作與發展？對國民黨與韓國瑜而言，相較於蔡英文，與習近平見上一面並非難事，但見面不可能像過去「馬習會」只是寒暄而已，時空環境不同、兩岸實力對比不同，都會讓可能的「韓習會」充滿更多變數。

對藍綠陣營來說，與大陸領導人見上一面，在「馬習會」後已是可公開討論的話題，但民進黨與蔡英文應瞭解，不思改善兩岸關係、不接受大陸提出的一些條件，所有的喊話都只會停留在空談階段；韓國瑜與國民黨也應讓民眾認知，其雖然能與大陸建立更為友善的關係，但絕非「賣台」或「赤化」。

簡言之，有機會與習近平見一面，是藍綠在兩岸政策上少有的共識，但雙方的目的與處理方式大相逕庭。藍綠更應體認，與誰見面並非什麼重要的事，更關鍵的還是在於如何真正改善兩岸關係，將雙方互動推上正軌，一旦如此，見面或只是水到渠成，而不需整天鼓譟或癡人說夢，也更有建設性。

《多維TW》月刊050期

(中時電子報)