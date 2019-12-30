楊志良頒發365行傑出達人。

一年一度的第六屆2019台灣365行傑出達人暨傳統文化薪傳頒獎及第二屆中華大陸兩岸台商國際親善大使授證典禮，經已於12月28日晚上於台北市文山區星靚點花園飯店順利完成，各界與會人員参與熱烈，畫下圓滿句點。

本次活動係由中華兩岸消費者優質商品評鑑協會及中國大陸兩岸台商服務聯合總會聯合主辦，評鑑協會林和坤理事長及台商服務聯合總會葉金澤理事長皆係從事推動兩岸工商業發展，文化經濟互動交流多年，頗受好評並具成效及公信力。在現階段兩岸交流頗為低迷之際，民間團體協助推動尤顯特別珍貴難得。

本次特別邀請前衛生署長楊志良蒞臨頒獎365行傑出達人及文化薪傳傑出者，並接受邀請擔任協會榮譽理事長，希望一起協助優質商品評鑑及推展。

楊志良聘為中華兩岸消費優質商品評鑑協會顧問

本次並授證十二位親善大使，將由王照瑩團長帶領從事兩岸親善文化活動，前瞻積極推動兩岸親善文化之互動及交流，期待產生兩岸發展正面及雙贏氛圍。

第二屆中華大陸兩岸台商國際親善大使授證典禮。

中華大陸兩岸台商國際親善大使出爐。

(中時電子報)