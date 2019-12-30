鄭宏輝30日成立教育後援會，並在會中提出6項承諾的教育政策。（陳育賢攝）

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝（中）30日舉辦「教育後援會」成立大會，再次發表其教育政策。（陳育賢攝）

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝30日舉辦「教育後援會」成立大會，再次發表其教育政策，此外他近日啟動產業旅，走訪各行各業了解第1線需求，今天他也發表首支「產業之旅宣傳」影片，強調進入國會後，將為各產業請命，同時活化觀光促進產業經濟。

今天的教育後援會成立大會，包括新竹市家長會長協會理事長莊勝強、副理事長鄭秀鳳、總幹事何致遠，特教生家長代表陳建郎，行政院政務顧問鍾文煌、鄭正傳，多位高中以及國中小學的家長會會長，新竹市補習教育事業協會理事長連文宏、幼兒教保協會理事長吳貞儀，幼教聯合協會理事長謝玉卿，親子團體、體育界人士等上百人參加。

鄭宏輝並在會中提出6項承諾，包括落實「0到6歲兒童，國家幫你一起養」，提高育兒津貼、托育補助；推動雙語教學，讓新竹市成為雙語示範城市；爭取更多資源，且協助國中小學發展體育、STEAM等特色課程，讓各區的學生都能就近入學。

爭取更多資源挹注在特殊教育、弱勢學生；強化運動員的輔導，爭取更多資源讓國中小能落實培訓運動員；制定政策機制，讓大學可以協助市政府進行政策規畫，讓大學擔任「城市發展智庫」的角色。以教育翻轉、台灣升級為目標，全方位的推展新竹市教育各面向。

鄭宏輝指出，他也會爭取預算，讓新竹市目前正在規畫的新總圖書館，以及兒童探索館能順利完成，此外，教育是國家發展的基礎工程，教育政策的落實需要中央、地方同步調。

(中時 )