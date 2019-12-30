竹北市中正東路停車一位難求，在竹仁里的停13平面僅94個停車格，竹北市公所計畫改建為立體停車場，經縣府向中央爭取前瞻獲交通部補助，30日由縣長楊文科、市長何淦銘等人進行動土儀式，預計2021年1月完工。

竹北市停13改建為立體停車場，計畫興建地上3層停車場，並預留5樓基礎，將設置222個汽車停車位及126輛機車停車位，以1.65億元經費做多目標使用，打造現代化、資訊化管理的立體停車場。

縣長楊文科表示，竹北市民引頸期盼的新建停13工程終於開工動土，完工後汽車停車位將是現有2.3倍，民眾到中正東路附近的竹北信仰中心天后宮、傳統市場、國小及商家，停車將不再一位難求。

竹北市長何淦銘表示，停13原計畫設計興建3層，為顧及地方發展，請建築事務所設計為5樓基礎，等建築順利完工拿到使用執照，盼中央補助再繼續增建2層樓。

何淦銘並指出，為考量過年期間民眾停車需求，停13改在年後才開始正式動工，動工期間由附近兒16公園暫時作為臨時停車使用，完工後恢復原狀。

(中時 )