「文青女神」陳綺貞被拍到與已婚眼鏡男擁吻，對此陳綺貞發聲明表示與男子斷絕關係不再聯絡，不過正宮揚言提告到底，對此「神明代言人」沈嶸點出正宮不僅有備而來，更想要致陳綺貞於死地。

根據《自由時報》報導，男方假裝單身背著老婆與陳綺貞交往，事件曝光後不僅欺騙陳綺貞的感情，也讓她背負「小三」罪名，如果眼鏡男在法庭點出與陳綺貞發生性關係，「通姦罪」就有可能成立，對此「神明代言人」沈嶸推測正宮可能早已找徵信社調查，才握有證據爆料讓陳綺貞栽了大跟斗，此外她舉例有客戶愛上已婚男，結果被正宮告上法院後，竟跟著正宮合力控訴小三，還指出性愛次數等證據，為的就是讓老婆對自己撤告，可說是真正的「坑殺小三術」。

此外她更點出陳綺貞情況與王瞳謝忻完全不同，主要是王瞳與謝忻明知對方是人夫還義無反顧愛上，而陳綺貞則是在不知情的狀況下，逼的自己得承認愛上「單身男人」，因此若要從「通姦罪」脫身，就只能表明自己是「不知情小三」才能脫罪。

(中時電子報)