國際貨幣基金（IMF）公布評估報告顯示，在私人消費復甦的支持下，預估2020年香港經濟增長將回升至0.2％。不過，基於貿易壁壘增加，以及全球供應鏈受影響將拖累與貿易相關活動，中期而言，經濟復甦進度會較以往緩慢。

香港信報今（30日）報導，IMF指出，由於中美貿易摩擦升溫及不確定因素增加，對出口及投資造成打擊，以及2019年夏天開始的「反送中」示威活動令私人消費及訪港旅客人次下跌，預期2019年香港經濟將收縮1.9％。

同時，IMF再次肯定香港作為全球金融中心、區內貿易樞紐及全球最開放經濟體之一的地位。IMF認為，雖然面對外圍及香港本地的不利因素，金融市場繼續暢順運作，港元匯率一直保持在兌換保證範圍內，銀行同業拆息也維持穩定，資金淨流出有限，市場對港元兌美元匯率的預期維持平穩。然而，近月信貸增長放緩，房價也出現回落。

IMF評估認為，儘管風險前景偏向下行，穩健的政策框架及充裕的緩衝空間將有助於香港經濟應對未來的挑戰，並歡迎香港當局最近推出針對支援弱勢社群及中小企的財政刺激措施；同時建議當局推出全面性中期財政方案，以應對周期性經濟下滑，以及處理與房地產失衡、人口老化及收入不均相關的結構性挑戰，並同時確保財政可持續性。

(工商 )